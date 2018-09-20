USADA считает необходимостью реформу WADA

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Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт уверен, что о Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) необходимы реформы после решения о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает «Советский спорт».

«Спортсмены мира хотят, чтобы Международный олимпийский комитет держался подальше от WADA. Они хотят видеть авторитет WADA.

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У организации должна быть сила применять санкции, решимость сделать спорт чистым и восстанавливать доверие миллиардов болельщиков и атлетов во всем мире. Сегодня эта работа должна начаться, и она начнется с реформ в WADA и наделения его полномочиями по регулированию», — приводит слова главы официальный сайт USADA.

Ранее РУСАДА отреагировало на восстановление в правах.