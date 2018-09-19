Рэпер ST вступился за отстраненных от команды Глушакова и Ещенко

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Российский рэп-исполнитель и болельщик московского «Спартака» Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, прокомментировал скандал вокруг игроков красно-белых Андрея Ещенко и Дениса Глушакова, которые были отстранены от состава команды за лайки под постом актера Дмитрия Назарова с критикой главного тренера Массимо Карреры, сообщает «Советский спорт».

«Вы серьезно? Отстранение за лайк? При том, что я видел пост Дениса, где он разъяснял ситуацию, но не думал, что она зашла так далеко. Я вот не помню плохих слов в адрес Карерры и отстранений Глушакова, когда, спустя 16 лет, мы стали чемпионами. Мы должны быть рядом с нашей командой и на стороне нашей команды и в горе, и в радости!», — написал рэпер в своем инстаграме.

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Сообщалось, что футболисты были отстранены от тренировок и не полетели с командой в Вену, где должен состояться матч группового этапа Лиги Европы против «Рапида».

Ранее Каррера рассказал о причинах отсутствия Глушакова и Ещенко в Лиге Европы.