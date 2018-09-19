Рэпер ST вступился за отстраненных от команды Глушакова и Ещенко
Российский рэп-исполнитель и болельщик московского «Спартака» Александр Степанов, известный под псевдонимом ST, прокомментировал скандал вокруг игроков красно-белых Андрея Ещенко и Дениса Глушакова, которые были отстранены от состава команды за лайки под постом актера Дмитрия Назарова с критикой главного тренера Массимо Карреры, сообщает «Советский спорт».
«Вы серьезно? Отстранение за лайк? При том, что я видел пост Дениса, где он разъяснял ситуацию, но не думал, что она зашла так далеко. Я вот не помню плохих слов в адрес Карерры и отстранений Глушакова, когда, спустя 16 лет, мы стали чемпионами. Мы должны быть рядом с нашей командой и на стороне нашей команды и в горе, и в радости!», — написал рэпер в своем инстаграме.
Сообщалось, что футболисты были отстранены от тренировок и не полетели с командой в Вену, где должен состояться матч группового этапа Лиги Европы против «Рапида».
Ранее Каррера рассказал о причинах отсутствия Глушакова и Ещенко в Лиге Европы.
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«����» или «����» . Звонят с телеканала «Матч ТВ» и просят дать комментарии касательно отстранения Д. Глушакова и А. Ещенко за «����» поставленный на пост со стихотворением на личной стр. нашего уважаемого КБ болельщика Дмитрия Назарова... Что??? Вы серьёзно??? Отстранение за «лайк»? При том, что я видел пост Дениса, где он разъяснял ситуацию, но не думал, что она зашла так далеко. Я очень уважаю Дмитрия (и стихи люблю), пусть тут моё мнение с его и не совпадает. Я вот не помню плохих слов в Адрес Карерры и отстранений Глушакова, когда, спустя 16 лет, мы стали чемпионами��! И не считаю, что нужно выставлять на всеобщее обозрение свои личные недовольства, как минимум, чтобы не доставлять удовольствие нашим соперникам. Мы должны быть рядом с нашей командой и на стороне нашей команды и в горе и в радости! Но это, всего лишь, моё мнение! . А вот Саша @selikhov57 человек слова!���� Сказал, что придёт на фанатку и пришёл! Уважение! Однако сегодня же вышла новость, что КДК условно отстранит его на два матча за «��������»����♂️ Хотя Саши не было в заявке на матч и на трибуну «В» он пришёл как обычный болельщик (полное видео смотрите на канале #ДневникФаната @dnevnikfanata ) . Мне вот просто интересно, что это за комитет по надзору за «����» и «����» футболистов. Неужели нет более значимых задач в нашем футболе?����♂️ . #Спартак #ВперёдСпартак