Хавбек «Ювентуса» Коста извинился за свое поведение на поле

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Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста принес извинения за свое поведение в матче чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:1), передает «Советский спорт».

Коста, плюнувший в лицо нападающему «Сассуоло» Федерико Ди Франческо, получил от арбитра красную карточку и был удален на 93-й минуте, так как за несколько минут до этого получил желтую карточку за то, что боднул Ди Франческо.

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«Я хотел бы извиниться перед всеми поклонниками «Ювентуса». Я также прошу прощения у своих товарищей по команде, которые всегда со мной в хорошие и плохие времена. Я вел себя отвратительно и извиняюсь перед всеми за это», — написал хавбек в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что футболист «Ювентуса» Коста может быть дисквалифицирован на пять матчей.