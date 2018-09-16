«Спартак» потерпел первое поражение в сезоне

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Московский «Спартак» потерпел первое в текущем сезоне, в седьмом туре Российской премьер-лиги уступив грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2.

У гостей счет с пенальти открыл Родолфо Биспо. После перерыва москвичам стараниями Георгия Джикии удалось сравнять счет, однако финальную точку в матче поставил гол Антона Швеца на 86-й минуте встречи. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию встречи.

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Для «Ахмата» эта победа стала первой на чужом поле, а также первой после прихода Рашида Рахимова.

По итогам этой встречи разрыв между «Спартаком» и «Зенитом» в турнирной таблице увеличился до пяти очков.

«Зенит» в своем матче переиграл «Оренбург».

Россия. Премьер-лига. 19-й тур

«Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:2

Голы: 0:1 — Родолфо, 20 (пен); 1:1 — Джикия, 56; 1:2 — Швец,86