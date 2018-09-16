«Краснодар» в гостях разгромил «Анжи»

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«Краснодар» в гостях разгромил махачкалинский «Анжи» со счетом 4:0 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги, передает «Советский спорт».

В составе краснодарской команды голами отметились Вандерсон, Виктор Классон, Павел Мамаев и Иван Игнатьев. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию встречи.

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После этой победы «Краснодар» имеет в активе 13 очков и поднимается на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет против «Крыльев Советов», а «Анжи» в гостях встретится с «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 7-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:4

Голы: 0:1 — Вандерсон, 9; 0:2 — Клаэссон, 14; 0:3 — Мамаев, 58; 0:4 — Игнатьев, 82