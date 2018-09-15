Емельяненко снова стал студентом

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко поступил в чеченский вуз на отделение нефтегазового дела, сообщает ТАСС.

Емельяненко стал студентом в Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова, сообщил проректор института по учебно-воспитательной работе Ибрагим Гайрбеков.

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«Александр Емельяненко поступил в магистратуру на направление подготовки «Нефтегазовое дело» нашего института. Там был один экзамен, он вчера его успешно сдал, 20 сентября будет приказ о зачислении. Форма обучения — заочная, Емельяненко получит второе высшее образование», — сказал Гайрбеков.

Брат Федора Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва. Всего в активе россиянина 27 побед, семь поражений и одна ничья.