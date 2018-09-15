Емельяненко снова стал студентом
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко поступил в чеченский вуз на отделение нефтегазового дела, сообщает ТАСС.
Емельяненко стал студентом в Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова, сообщил проректор института по учебно-воспитательной работе Ибрагим Гайрбеков.
«Александр Емельяненко поступил в магистратуру на направление подготовки «Нефтегазовое дело» нашего института. Там был один экзамен, он вчера его успешно сдал, 20 сентября будет приказ о зачислении. Форма обучения — заочная, Емельяненко получит второе высшее образование», — сказал Гайрбеков.
Брат Федора Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва. Всего в активе россиянина 27 побед, семь поражений и одна ничья.