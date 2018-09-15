Фигуристка Щербакова не смогла исполнить исторический четверной лутц

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Российская фигуристка Анна Щербакова пыталась исполнить четверной лутц в произвольном программе четвертого этапа юниорского Гран-при, сообщает «Советский спорт».

14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе набрала за произвольную программу 130,49 балла. Она исполнила каскады — тройной флип + тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп, а также тройной флип + двойной тулуп + двойной риттбергер. Также спортсменка прыгнула двойной аксель, тройной сальхов и тройной лутц.

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При выполнении четверного лутца Щербакова упала, поэтому прыжок не был засчитан. Фигуристка не смогла войти в историю как первая девушка-исполнительница четверного лутца.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию четвертого этапа.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова на этапе Гран-при выступила лучше мужчин.