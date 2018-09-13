В Италии на 30 лет дисквалифицировали врача за предоставление спортсменам допинга

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Антидопинговое агентство Италии отстранило от работы итальянского врача-диетолога Гидо Порчеллини, обвиняемого в предоставлении атлетов запрещенных препаратов, на 30 лет, сообщает Swim Swam.

Как сообщает издание, организация продолжает расследование в отношении пловцов Филиппо Маньини и Микеле Сантуччи, которые сотрудничали с дисквалифицированным специалистом.

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В СМИ выдвигают предположение, что Маньини может быть дисквалифицирован на 8 лет за применение незаконных добавок, а также за подстрекательство к приему допинга и за соучастие в допинговой схеме. Подозреваемый отказывается признаваться, по словам прокуратуры, «все еще хочет чувствовать себя Суперменом».

Маньини — бронзовый призер Олимпиады 2004 года, многократный чемпион мира и Европы. Сантуччи, который также подозревается в соучастии, становился призером чемпионата мира и Европы, а также выигрывал чемпионат мира среди юниоров.

Ранее российский пловец Евгений Рылов стал спортсменом года по версии мужского журнала GQ.