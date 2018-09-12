Боец Шлеменко: Тимати и Криду придется считаться с Хабибом

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Известный российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в интервью «Газете.Ru» высказал свое мнение о конфликте бойца Хабиба Нурмагомедова и музыканта Тимати.

«Как я понял, Тимати отменил концерт своего подопечного Егора Крида в Махачкале из-за каких-то угроз, ну а Хабиб просто не слушает их музыку и против того, чтобы они выступали. Нурмагомедов поддержал отмену мероприятия, а Тимати это не понравилось. Но с Хабибом музыкантам придется считаться. Он – очень большая фигура для Дагестана, его современная элита, можно сказать, самый известный человек из этой республики. Поэтому к его мнению прислушиваются, а Тимати надо это учитывать», — сказал Шлеменко.

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«Да, Нурмагомедов жестковато ответил музыканту, я не спорю. В этом плане рэпер повел себя более сдержанно и собранно, обращаясь к своему оппоненту без оскорблений. Возможно, у Хабиба и Тимати есть какая-то личная вражда, которая спровоцировала столь резкий ответ спортсмена. Или у них состоялся телефонный разговор. Этих подробностей я не знаю. Но все-таки, я думаю, что предпосылки для столь жесткого ответа у Нурмагомедова были», — добавил боец.

Также Шлеменко оценил вероятность потери Хабибом своих болельщиков после случившегося инцидента.

«Многие россияне поддерживают Магрегора и без этого конфликта, вряд ли это сильно добавит Конору популярности. Да, у нас в стране много людей болеют за ирландца, но и Хабиб после скандала свою аудиторию не потеряет».

Напомним, конфликт между музыкантами лейбла «Black Star» Тимати и Егором Кридом и российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым разразился в связи с резкими высказываниями спортсмена об отмене концерта Егора Крида в Дагестане.