Минаков: конфликт Тимати и Нурмагомедова не поможет Макгрегору

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Непобежденный российский самбист и бывший чемпион Bellator Виталий Минаков поделился мнением о конфликте бойца Хабиба Нурмагомедова и музыканта Тимати, передает «Чемпионат.com».

Тимати и Нурмагомедов вступили в публичный конфликт из-за того, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) призвал запретить в Махачкале концерт Егора Крида.

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«Считаю, никто не запрещает людям высказывать свое мнение. Но и навязывать его тоже нельзя. Я бы вообще не назвал это конфликтом. Каждый высказался так, как посчитал нужным. Хабиб назвал людей тварями? Что он имел в виду под этим словом — непонятно. Хабиб — человек, насколько я понимаю, глубоко религиозный.

Поэтому вполне допускаю, что он писал не в оскорбительном ключе. Возможно, это эмоциональный и гневный порыв. Но человек находится в высшей точке эмоционального напряжения, потому что идёт подготовка, колоссальная нагрузка на организм», — сказал Минаков.

При этом четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо отметил, что инцидент с Тимати никак не повлияет на Нурмагомедова в преддверии поединка с Конором Макгрегором.

«Не думаю, что это пойдет на пользу Конору. Хабиб на это даже внимания не обращает. Он высказался и забыл – выключил телефон и тренируется в зале. Не думаю, что он много об этом думает. Он профессионал и отбросит от себя все ненужное. А если в этом есть что-то принципиальное, он вернётся к этому вопросу после поединка», — заключил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко не исключил выпуск трека «Хабиб vs Тимати».