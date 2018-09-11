Мутко: проблем по расследованию допингового дела Черышева нет

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Вице-премьер Росии Виталий Мутко прокомментировал развитие событий допингового расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении лидера сборной России Дениса Черышева, сообщает Sport24.

«Эта история началась с неаккуратного высказывания отца Дениса и все пошло. Но дело в том, что сейчас к российскому спорту такое отношение, что по любому такому высказыванию создаются комиссии. В любой другой стране было бы достаточно заявления о том, что, например, РФС и РУСАДА расследовали, провели все исследования и закрыли эту тему, проинформировав ФИФА и все были бы довольны. Но сейчас, учитывая сложившуюся ситуацию вокруг российского спорта, это сделать сложно.

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В целом проблем нет. Если взять чемпионат мира и до него, то он был под тотальным контролем. Все это домыслы, мы уверены в Денисе. Все что нужно, мы предоставим», — рассказал Мутко.

Ранее министр спорта назвал «глупостью» допинговое расследование в отношении Черышева.