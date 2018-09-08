Майгуров не попал в состав исполкома IBU

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Член правления Союза биатлонистов России (СБР), двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров не был избран в состав исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает «Советский спорт».

В состав исполкома вошли Макс Кобб (США), Туре Бейгард (Норвегия), Дагмара Герасимюк (Польша), Франц Штайнле (Германия), Ивор Лехотан (Словакия) и Джим Каррабре (Канада), передает официальный твиттер IBU.

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Всего в списке кандидатов в члены исполкома значилось 15 фамилий. Майгуров участвовал в выборах от Белоруссии, но его в шестерке избранных членов исполкома в итоге не оказалось.

Ранее сообщалось, что Александр Тихонов был уверен в решении IBU не восстанавливать в правах СБР.