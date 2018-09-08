Майгуров не попал в состав исполкома IBU
Член правления Союза биатлонистов России (СБР), двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров не был избран в состав исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает «Советский спорт».
В состав исполкома вошли Макс Кобб (США), Туре Бейгард (Норвегия), Дагмара Герасимюк (Польша), Франц Штайнле (Германия), Ивор Лехотан (Словакия) и Джим Каррабре (Канада), передает официальный твиттер IBU.
Всего в списке кандидатов в члены исполкома значилось 15 фамилий. Майгуров участвовал в выборах от Белоруссии, но его в шестерке избранных членов исполкома в итоге не оказалось.
Ранее сообщалось, что Александр Тихонов был уверен в решении IBU не восстанавливать в правах СБР.
The Congress has elected the Executive Board members of the IBU for a term of 4 years.— IBU (@biathlonworld) 7 сентября 2018 г.
COBB, Max (USA) - 43 votes
BOYGARD, Tore (NOR) - 37
GERASIMUK, Dagmara (POL) - 35
Dr. STEINLE, Franz (GER) - 34
LEHOTAN, Ivor (SVK) - 22
Dr. CARRABRE, James (CAN) - 21