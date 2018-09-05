Министр спорта прокомментировал решение Ана завершить карьеру

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение шорт-трекиста Виктора Ана о завершении карьеры. Чиновник считает, что российские болельщики полюбили шорт-трек именно благодаря Виктору Ану и его победам на домашних Олимпийских играх в Сочи.

«Конечно, жаль, когда такие звезды спорта, как Виктор Ан принимают решение о завершении карьеры, - сказал Колобков. - Предположу, что оно далось ему непросто. Мы все прекрасно помним великолепное выступление Ана на Играх в Сочи. Но это не просто чемпион, это один из тех спортсменов, которые своим примером, своим характером делают свой вид спорта популярным. Я уверен, что он и дальше будет успешно реализовываться в спорте, но уже в другом качестве, а имя Виктора Ана мы услышим еще не раз», — цитирует министра спорта ТАСС.

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О завершении карьеры Ана сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Спортсмен является самым титулованным шорт-трекистом в истории. За всю карьеру атлет 20 раз становился чемпионом мира. В 2006 году на зимней Олимпиаде в Турине стал трехкратным олимпийским чемпионом. После конфликта с Корейским союзом конькобежцев в 2011 году Ан принял российское гражданство ради выступления на Олимпиаде в Сочи. В составе сборной России в 2014 году он стал шестикратным чемпионом Игр.

Ранее завершение карьеры Виктора Ана прокомментировали в Олимпийском комитете России.