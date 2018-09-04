Депутат Свищев рассказал о постоянных нападках на российских биатлонистов

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в нарушении российскими биатлонистами антидопинговых правил, передает RT.

«Как и на другие виды спорта, на российский биатлон осуществляются постоянные нападки как Всемирным антидопинговым агентством (WADA), так и других организаций. Неслучайно подобная информация всплывает именно перед конгрессом IBU.

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Безусловно, проблемы существуют. Но серьезные обвинения должны быть подкреплены доказательствами. Если они действительно существуют, то виновные должны быть наказаны в соответствии с законодательством России.

Необходимо четко понять позицию наших биатлонистов. Большинство из них завершили спортивную карьеру. Если эти обвинения являются голословными, им необходимо доказывать свою невиновность. Уже были прецеденты, когда российским атлетам это удавалось», — заявил Свищев.

Ранее в Союзе биатлонистов заявили, что Устюгов не просил помощи в допинговом деле.