Сын Роналду отличился за «Ювентус» быстрее отца

Сын нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Криштиану-младший отметился дебютным мячом в составе академии туринского клуба, сообщает «Советский спорт».

Отпрыск 33-летнего обладателя пяти «Золотых мячей» в очередной игре совершил выдающийся проход, обыграв несколько соперников, и вонзил мяч в ворота.

Видео эпизода опубликовано в твиттере пользователя @b3naldo7.

8-летний Криштиану-младший занимается в академии «бьянконери» с лета 2018 года, куда перешел из мадридского «Реала». Сейчас сын португальца играет за детскую команду черно-белых в возрасте до 9 лет.

Ранее сообщалось, что сын Роналду тренируется в академии «Ювентуса».

Cristiano Junior just scored his first goal for Juventus Under 9.

A player trained by none other than @Cristiano Ronaldo himself.

A left winger like his dad

Same playstyle

Same run

Same shot

Same goal

Like father like son. pic.twitter.com/X2rFsmcSZu