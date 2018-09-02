Сын Роналду отличился за «Ювентус» быстрее отца
Сын нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Криштиану-младший отметился дебютным мячом в составе академии туринского клуба, сообщает «Советский спорт».
Отпрыск 33-летнего обладателя пяти «Золотых мячей» в очередной игре совершил выдающийся проход, обыграв несколько соперников, и вонзил мяч в ворота.
Видео эпизода опубликовано в твиттере пользователя @b3naldo7.
8-летний Криштиану-младший занимается в академии «бьянконери» с лета 2018 года, куда перешел из мадридского «Реала». Сейчас сын португальца играет за детскую команду черно-белых в возрасте до 9 лет.
Ранее сообщалось, что сын Роналду тренируется в академии «Ювентуса».
Cristiano Junior just scored his first goal for Juventus Under 9.����— B3 (@b3naldo7) 1 сентября 2018 г.
A player trained by none other than @Cristiano Ronaldo himself.����
A left winger like his dad
Same playstyle
Same run
Same shot
Same goal
Like father like son.������ pic.twitter.com/X2rFsmcSZu