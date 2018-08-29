Радимов и Глушаков поспорили на корюшку и ведро раков

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков заключили пари, сообщает «Советский спорт».

Предметом спорта стали результаты команд в еврокубках.

«Заключили с Денисом Глушаковым новое пари. «Спартак» – «Зенит» и «Зенит» – «Спартак» по системе еврокубков! Проигрываю я – с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда… Проигрывает он – с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова!» — написал Радимов в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Глушаков напомнил Радимову о давнем споре.