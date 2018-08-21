Первый матч Роналду за «Ювентус» в Италии посмотрели примерно 2,3 млн человек

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Первый матч португальского форварда Криштиану Роналду в составе туринского «Ювентуса» в Италии посмотрели около 2,3 млн человек, сообщает ТАСС.

По информации Football Italia, этот результат стал четвертым в истории телевизионного канала Sky Italia.

Доля аудитории составила 11,9%. Количество зрителей увеличилось на 68% по сравнению с первым туром прошлого сезона, в котором «старая синьора» разгромила «Кальяри» со счетом 3:0.

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«Ювентус» обыграл «Кьево» со счетом 3:2. Роналду результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что Миралем Пьянич подпишет новый контракт с «Ювентусом» и будет получать €6,5 млн.