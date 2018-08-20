Гвардиола: мы не проявляли неуважения к «Манчестер Юнайтед»

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Наставник английского «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола поделился комментариями по поводу слов главного тренера «Манчестера Юнайтед» Жозе Моуринью о том, что «можно быть богатым клубом и скупить лучших игроков мира, но класс невозможно купить», пишет «Советский спорт».

«Моуринью прав, потому что класс нельзя купить. Не думаю, что мы проявили неуважение. Мы не собирались этого делать. Это был удивительный сезон, везде были камеры, но мы делали это только для себя. «Манчестер Сити» хочет и дальше выигрывать титулы. Это мнение Моуринью, которое кому-то может понравиться, а кому-то нет», – цитирует Гвардиолу издание Marca.

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Во втором эпизоде документального многосерийного фильма «Все или ничего», который рассказывает о чемпионском сезоне «Манчестер Сити», посвященном победе «горожан» на «Олд Траффорд», звучит следующая фраза: «Это снова Гвардиола — против Моуринью, владение мячом — против защиты, атакующий футбол — против «автобуса».

Ранее главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что людям, работающим в «Манчестер Сити», не достает класса и манер.