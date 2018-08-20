Антигерой финала Лиги чемпионов может продолжить карьеру в Турции

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Немецкий вратарь английского «Ливерпуля» Лорис Кариус может продолжить карьеру в Турции, пишет Sport24.

По информации издания Daily Mail, «Бешикташ» хочет взять 25-летнего немца, который лишился места в основе английского клуба после прихода бразильца Алиссона Бекера из итальянской «Ромы».

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Красные готовы отпустить вратаря, чтобы он смог перезапустить свою карьеру, пошедшую под откос после финального матча Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) в мае. Кариус допустил две грубейшие ошибки в Киеве и неуверенно играл в предсезонных матчах, из-за чего даже стал объектом травли со стороны болельщиков.

Ранее стало известно, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может покинуть королевский клуб.