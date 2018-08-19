У Щенникова диагностировали повреждение приводящей мышцы левого бедра

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У защитника московского ЦСКА Георгия Щенникова диагностировано повреждение приводящей мышцы левого бедра, пишет «Советский спорт».

Травму игрок получил в домашней игре четвертого тура Российской премьер-лиги против тульского «Арсенала» (3:0). Когда игрок сможет вернуться в строй московский клуб сообщит отдельно.

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На десятой минуте матча ЦСКА — «Арсенал» новичок армейцев Абель Эрнандес сделал передачу на Тимура Жамалетдинова, который пробил в дальний угол, голкипер взял удар, однако Эрнандес первым добил мяч в ворота. В середине второго отрезка игры футболисты из Тулы остались вдесятером — Гиа Григалава рукой прервал передачу Николы Влашича был тут же удален с поля. Вскоре Кристиян Бистрович укрепил преимущество красно-синих, а на 82-ой минуте Федор Чалов сделал счет разгромным.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев получил травму в мачте за Суперкубок против столичного «Локомотива».