Кадыров высказался о поединке Александра Емельяненко с Джонсоном

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлением от прошедшего поединка между россиянином Александром Емельяненко и американцем Тони Джонсоном, передает «Советский спорт».

Политик пожелал удачи спортсменам в дальнейшей карьере.

«Главное событие вечера — поединок между дорогим братом, прославленным представителем Чеченского республиканского клуба «Ахмат» Александром Емельяненко и известным бойцом Тони Джонсоном из США завершился ничьей. Судьи так и не смогли отдать предпочтение одному из спортсменов и посчитали, что оба бойца сражались на равных. Я поздравляю бойцов с успешным выступлением. Желаю им дальнейших побед и удачной спортивной карьеры», — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Бой Емельяненко — Джонсон завершился ничьей решением большинства судей (29:29). Встреча проходила в рамках 50-го турнира организации WFCA в московском ГЦКЗ «Россия».

Ранее сообщалось, что Емельяненко отправили в больницу после боя с Джонсоном.