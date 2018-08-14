Глушаков и Комбаров выйдут в стартовом составе на матч «Спартака» с ПАОКом

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Спартак» объявил стартовый состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом, сообщает «Советский спорт».

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Ташаев, Промес, Луис Адриано.

Запасные: Ребров, Петкович, Тимофеев, Мельгарехо, Самедов, Попов, Зе Луиш.

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Встреча состоится 14 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 20.30 по московскому времени. В первой встрече москвичи уступили в гостях со счетом 2:3.

Газета.Ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее московский «Спартак» и греческий ПАОК определились с цветом формы на матч.