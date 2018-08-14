Уткин: в «Зените» уже давно творится бардак

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Известный комментатор Василий Уткин рассказал об атмосфере внутри санкт-петербургского «Зенита», передает «Советский спорт».

«В «Зените» уже давно творится страшный бардак. Там уже никто и не помнит, зачем приезжал каждый из игроков. «Зениту» предстоит долго разбираться с этим. И Сергей Семак в этом смысле является фигурой противоречивой. Возможно, он справится, но будет трудно», — заявил Уткин в эфире радио «Эхо Москвы».

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Напомним, в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на выезде обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что «Рубин» не может забить «Зениту» на своем поле с 2015 года.