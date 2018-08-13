В Санкт-Петербурге просят рассмотреть вопрос о проведении Олимпиады в городе
Власти Санкт-Петербурга попросили рассмотреть вопрос о возможном проведении у себя в городе летних Олимпийских игр, сообщает «РИА Новости».
«Санкт-Петербург предложил рассмотреть вопрос о проведении летних Олимпийских игр в Петербурге, но решения такого пока еще нет», — заявил высокопоставленный источник.
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Президент России Владимир Путин в июле заявил, что некоторые российские города могут претендовать на проведение Олимпиады, однако страна заявку пока не подавала.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ожидают резкий рост интереса к футболу среди детей.