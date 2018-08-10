Рекордсмен мира Колесников желает превзойти результаты Фелпса

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Рекордсмен мира россиянин Климент Колесников заявил о желании превзойти результаты американца Майкла Фелпса, сообщает ТАСС.

«Я не стремлюсь быть как Фелпс. Но его очень хочется превзойти. У меня была мысль о том, что это возможно. Если усердно работать, то можно добиться большего, пусть это и очень тяжело дастся. Но если ты трудолюбивый, целеустремленный, то эта цель досягаема. Если Фелпс это уже сделал, то почему это не под силу другому?» — заявил пловец.

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Также Колесников поделился ожиданиями от предстоящих чемпионата мира и Олимпийских Игр.

«На чемпионате мира соперники будут намного сильнее, там будут и американцы, и австралийцы, и китайцы. На той же спине эти ребята плывут близко к мировому рекорду, так что борьба будет очень сильной и отставать от них нельзя. Можно сказать, что будет репетиция Олимпийских игр, до которых остается совсем немного. Не знаю, как все пойдет и что случится, но надеюсь на лучшее», — заключил россиянин.

На завершившемся чемпионате Европы 18-летний спортсмен завоевал три золота, два серебра, бронзу и установил новый рекорд мира на дистанции 50 метров на спине — ровно 24 секунды.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что сборная России по плаванию показала блестящий результат на чемпионате Европы.