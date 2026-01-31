В Молдавии объяснили отключение электроэнергии в стране

Сбои в работе энергосетей Украины спровоцировали отключение электричества на балансировочной станции Молдавской ГРЭС (МГРЭС), что привело к перебоям во всей Молдавии. Об этом заявило министерство энергетики страны на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В связи с серьезными проблемами в электрической сети Украины в 10:42 (11:42 мск — прим.) 31 января произошло падение напряжения на линии 400 кВ Исакча — Вулканешты — МГРЭС, что привело к аварийному отключению электроэнергетической системы», — говорится в публикации.

До этого мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что большая часть молдавской столицы оказалась обесточена. По словам градоначальника, в городе отключились светофоры, остановились троллейбусы.

Национальный центр управления кризисами Молдавии в свою очередь отметил, что несколько регионов республики остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.

На этом фоне «Укрэнерго» заявило, что почти во всех регионах Украины применяются аварийные отключения электроэнергии. По словам министра энергетики республики, произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Ранее Германия передала Украине две мобильные теплоэлектростанции.