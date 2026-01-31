Samsung подала заявки на регистрацию новых товарных знаков в России

ТАСС: Samsung подала две заявки на регистрацию товарных знаков в России

Южнокорейская компания Samsung подала две заявки на регистрацию в РФ товарных знаков Oled и QD-Oled. Об этом сообщает ТАСС.

Заявки в Роспатент были поданы 27 января 2025 года от корпорации Samsung Electronics. Компания планирует реализовывать в России жидкокристаллические дисплеи, цифровые камеры и смартфоны.

Компания Samsung «ушла» из России в марте 2022 года. Позднее из-за нехватки компонентов был остановлен ее единственный российский завод в Калуге.

До этого сообщалось, что южнокорейская LG Electronics, приостановившая поставки своей продукции в РФ в 2022 году, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Express Fill.

Согласно материалам Роспатента, под новым брендом компания планирует продвигать в России широкий перечень продукции, включая бытовую технику, оборудование для промышленного производства, а также приборы для оснащения кухонь.

LG Electronics объявила о полном прекращении поставок в Россию в марте 2022 года. При этом российское юридическое лицо компании продолжает работу.

Еще в марте прошлого года The Korea Times сообщала, что крупные южнокорейские корпорации, включая LG Electronics, Hyundai Motor и Samsung Electronics, рассматривают возможность возвращения на российский рынок в случае урегулирования конфликта на Украине и отмены антироссийских санкций.

Ранее Intel зарегистрировала в РФ товарный знак.