Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах

Samsung подала заявки на регистрацию новых товарных знаков в России

ТАСС: Samsung подала две заявки на регистрацию товарных знаков в России
RYO Alexandre/Shutterstock/FOTODOM

Южнокорейская компания Samsung подала две заявки на регистрацию в РФ товарных знаков Oled и QD-Oled. Об этом сообщает ТАСС.

Заявки в Роспатент были поданы 27 января 2025 года от корпорации Samsung Electronics. Компания планирует реализовывать в России жидкокристаллические дисплеи, цифровые камеры и смартфоны.

Компания Samsung «ушла» из России в марте 2022 года. Позднее из-за нехватки компонентов был остановлен ее единственный российский завод в Калуге.

До этого сообщалось, что южнокорейская LG Electronics, приостановившая поставки своей продукции в РФ в 2022 году, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Express Fill.

Согласно материалам Роспатента, под новым брендом компания планирует продвигать в России широкий перечень продукции, включая бытовую технику, оборудование для промышленного производства, а также приборы для оснащения кухонь.

LG Electronics объявила о полном прекращении поставок в Россию в марте 2022 года. При этом российское юридическое лицо компании продолжает работу.

Еще в марте прошлого года The Korea Times сообщала, что крупные южнокорейские корпорации, включая LG Electronics, Hyundai Motor и Samsung Electronics, рассматривают возможность возвращения на российский рынок в случае урегулирования конфликта на Украине и отмены антироссийских санкций.

Ранее Intel зарегистрировала в РФ товарный знак.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!