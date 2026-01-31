Размер шрифта
Армия

Появились кадры из Петровки, взятой под контроль российскими войсками

Минобороны РФ показало видео с бойцом, развернувшим российский флаг в Петровке

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлены бои за населенный пункт Петровка в Запорожской области. Кадры появились в официальном Telegram-канале ведомства.

На записи видно, как российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) поражают бронетехнику и автомобили Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также под удары попадает личный состав украинских войск.

В конце ролика можно увидеть бойца Вооруженных сил РФ, развернувшего государственный флаг в населенном пункте.

31 января газета «Известия» со ссылкой на российское министерство обороны написала, что подразделения ВС РФ взяли под контроль Петровку в Запорожской области и Торецкое в Донецкой народной республике (ДНР). В боях за первый населенный пункт участвовали военнослужащие группировки войск «Запад», за второй — военнослужащие группировки «Центр».

За день до этого в МО РФ рассказали, что военнослужащие страны выбили формирования ВСУ из двух населенных пунктов в Запорожской области. Терноватое перешло под контроль подразделений группировки войск «Восток», а Речное — подразделений группировки «Днепр».

Ранее российские бойцы взяли под контроль населенный пункт в Сумской области.
 
