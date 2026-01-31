Размер шрифта
Умер сценарист «Ментовских войн»: «С болезнью боролся долго»

Сценарист криминальных сериалов Филиппов умер от рака
соцсети

30 января умер сценарист криминальных сериалов Дмитрий Филиппов. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на бывшего коллегу покойного Леонида Нозика.

По словам Нозика, причиной смерти 62-летнего сценариста стал рак. Информации о дате и месте похорон пока нет.

«С болезнью он боролся достаточно долго», — уточнил Нозик.

Коллега уточнил, что Филиппов был добрым, приветливым, интеллигентным, увлеченным различными хобби человеком.

«С ним было интересно пообщаться и подискутировать. Его уход — невосполнимая потеря для всех его друзей и коллег», — сказал он.

Дмитрий Филиппов был полицейским, работал вместе с Нозиком в Санкт-Петербурге отделе по раскрытию заказных убийств и преступлений против сексуальной неприкосновенности человека. Опыт работы в полиции и раскрытых дел стал основой сюжетов сценариев, написанных Филипповым для криминальных сериалов.

Филиппов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени» и ведомственными наградами МВД. Вышел в отставку в звании подполковника полиции. Писал сценарии для сериалов «Ментовские войны», «Тверская», «Лихач», «Москва. Три вокзала», «Чужой», «Ковбои» и других.

