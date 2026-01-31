Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X выразил мнение, что соблюдение Россией договоренностей подтверждает ее статус надежного партнера и готовность к диалогу.

Он отметил реакцию российского руководства на просьбу президента США Дональда Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля.

«Это говорит о том, что Россия — надежный игрок, который уважает достигнутые соглашения, еще раз доказала свою открытость к диалогу и переговорам», — указал Мема.

Политик подчеркнул, что для достижения прочного мира нужно выполнение требований РФ, включая отказ от расширения НАТО и признание русскоязычных территорий. В заключение он дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Теперь Зеленскому предстоит посетить Москву для реального диалога», — заключил Мема.

Тем временем экс-аналитик министерства иностранных дел Японии Масару Сато заявил, что просьба главы Белого дома Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину приостановить удары по Киеву говорит о высоком уровне доверительных отношений между лидерами двух государств.

