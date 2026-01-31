Размер шрифта
Два бойца «Орлана» ранены после детонации дрона в Грайвороне

Гладков: два бойца подразделения Орлан получили ранения после взрыва дрона ВСУ
Два бойца российского подразделения «Орлан» получили ранения в результате детонации FPV-дрона вооруженных сил Украины (ВСУ) в Грайвороне Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел во время выполнения боевых служебных задач.

«Двое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы», — уточнил Гладков.

Он добавил, что сослуживцы доставили пострадавших в Грайворонскую больницу, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь, позднее бойцов перевезли на лечение в Белгород.

В конце декабря «Известия» со ссылкой на Гладкова сообщили, что при отражении атаки беспилотника ВСУ боец «Орлана» получил серьезные ранения.

«Орлан» — это боевое подразделение, созданное в 2023 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Отряд взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории Белгородской области.

Ранее в Минобороны РФ назвали число сбитых за сутки беспилотников и снарядов ВСУ.
 
