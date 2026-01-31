Размер шрифта
В Киеве перестало работать метро

Кличко сообщил об остановке работы метро в Киеве из-за тотального блэкаута
Kay Nietfeld/Global Look Press

Работа киевского метрополитена остановлена в связи с аварийными отключениями электроснабжения. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения. Движение метро остановлено из-за низкого напряжения в сети», — рассказал глава города.

По его информации, в настоящее время подземные станции метрополитена могут работать как укрытия на резервном питании станций.

Украинские паблики публикуют кадры, снятые в метро. По информации Telegram-канала «Киев инфо», город может остаться без света до конца дня. Остановлено также движение электропоездов до Киева и парализованы системы отопления и водоснабжения. Источник пишет, что «полетела вся система Киева» — аварийные отключения электричества происходят на фоне сильных морозов.

16 января министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в стране не осталось ни одной целой электростанции. По его словам, наиболее сложная ситуация наблюдается в Киеве и в Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее почти весь Кишенев остался без света.
 
