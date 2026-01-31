В Киеве перестала работать система водоснабжения

В Киеве полностью отключились системы водоснабжения, сообщает Telegram-канал «Киев инфо» со ссылкой на «Киевводоканал».

«В связи с аварией в энергосистеме сейчас отсутствует водоснабжение во всех районах города», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время энергетики совместно со специалистами «Киевводоканала» работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства и вернуть воду жителям.

«Киев инфо» также писал об остановке столичного метро, а также систем отопления и электричек в городе из-за проблем с электроснабжением, а также о возникшем в соседней Молдавии блэкауте «из-за масштабного падения напряжения в украинской энергосистеме».

Как сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, в стране произошло каскадное отключение электроэнергии после технологического сбоя с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Ранее также стало известно об остановке киевского метро.