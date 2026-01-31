Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Киеве перестала работать система водоснабжения

Системы водоснабжения в Киеве отключились из-за аварии энерголинии с Молдавией
Efrem Lukatsky/AP

В Киеве полностью отключились системы водоснабжения, сообщает Telegram-канал «Киев инфо» со ссылкой на «Киевводоканал».

«В связи с аварией в энергосистеме сейчас отсутствует водоснабжение во всех районах города», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время энергетики совместно со специалистами «Киевводоканала» работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства и вернуть воду жителям.

«Киев инфо» также писал об остановке столичного метро, а также систем отопления и электричек в городе из-за проблем с электроснабжением, а также о возникшем в соседней Молдавии блэкауте «из-за масштабного падения напряжения в украинской энергосистеме».

Как сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, в стране произошло каскадное отключение электроэнергии после технологического сбоя с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Ранее также стало известно об остановке киевского метро.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!