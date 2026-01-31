Размер шрифта
«Больше 100 тысяч зрителей»: Трамп о турнире UFC в Белом доме

Трамп: UFC строит стадион для турнира в Белом доме, будет больше 100 мест
Denis Balibouse/Reuters

Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности о подготовке к турниру Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет в Белом доме летом 2026 года. Его слова приводит Fox News.

«Мы собираемся устроить нечто по-настоящему невероятное. Это будет связано с 250-летием США. UFC приезжает в Белый дом, как вы, возможно, уже знаете. Они буквально строят стадион. У нас будет больше 100 тысяч зрителей», – сказал Трамп.

4 июля Трамп на митинге в Айове заявил, что в Белом доме пройдет бой за звание чемпиона UFC. Это мероприятие должно быть включено в широкую программу America 250 — юбилея, приуроченного к 250-летию подписания Декларации независимости, который будет отмечаться в 2026 году.

29 августа президент UFC Дана Уайт заявил, что реализует идею Трампа провести турнир UFC в Белом доме. 6 октября Трамп заявил, что турнир пройдет на территории Белого дома 14 июня 2026 года — в этот день президенту США исполнится 80 лет.

Ранее Петр Ян оценил вероятность проведения боя с Конором Макгрегором.
 
