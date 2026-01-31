Размер шрифта
В Новосибирске у экс-сотрудницы налоговой потребовали изъять имущество на 70 млн рублей

Прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшей сотрудницы налоговой службы на сумму более 70 млн рублей. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника агентства, стоимость имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, превысила 70 млн рублей при официальном заработке чиновницы менее 14,5 млн рублей за период с 2015 по 2022 год.

Во время проверки соблюдения антикоррупционного законодательства прокуратура Ленинского района Новосибирска установила, что бывшая заместитель начальника межрайонной ИФНС в 2018–2022 годах приобрела семь квартир, дорогостоящий автомобиль и земельный участок. На этом участке, как уточняется, был построен жилой дом площадью более 600 кв. м. Недвижимость и иное имущество были оформлены на родственников и доверенных лиц.

По итогам проверки в Ленинский районный суд Новосибирска подали иск об изъятии выявленных активов в публичную собственность.

Кроме того, в этом же суде рассмотрели уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы налоговой инспекции по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что в декабре 2024 года она получила 1 млн рублей от представителя коммерческой организации за снижение налоговой недоимки. Женщину задержали с поличным сотрудники регионального управления ФСБ России.

Ранее суд изъял имущество семьи экс-замглавы Росавтодора на 220 млн рублей.
 
