В Госдуме объяснили отказ Зеленского ехать в Москву на встречу с Путиным

Депутат Ивлев: Зеленский отказался от поездки в Москву для затягивания конфликта
РИА Новости/AP

Отказ украинского президента Владимира Зеленского от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным является шагом к дальнейшему затягиванию конфликта, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы Леонид Ивлев.

Парламентарий выразил уверенность, что главе Украины просто нечего будет сказать на переговорах. По его мнению, Зеленский отказался от встречи с Путиным, чтобы продолжить боевые действия.

«Он отказывается от встречи с Путиным в Москве, в Белоруссии. Его уже не устраивают очередные переговоры в Абу-Даби, и он ждет их переноса и срыва», — отметил Ивлев.

28 января помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Зеленский приглашен в Москву на переговоры с Путиным. Как он сказал, РФ готова гарантировать безопасность главы Украины, если он согласится на эту встречу, написала газета «Известия».

В свою очередь, Зеленский категорически отверг возможность встречи с Путиным в Москве. Политик сообщил, что его поездка в российскую столицу также невозможна, как и проведение переговоров с Путиным в Киеве.

Ранее аналитик допустил, что РФ и Украина уже «обо всем договорились».
 
