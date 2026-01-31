На Украине произошло каскадное отключение электроэнергии

Шмыгаль: Украина осталась без света из-за сбоя в сети между Молдавией и Румынией

Украина осталась без электроснабжения после отключения высоковольтной линии между Молдавией и Румынией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский министр энергетики Денис Шмыгаль.

«Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях», — написал он.

Шмыгаль уточнил, что сегодня утром произошел технологический сбой с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Он также отметил, что в настоящее время в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях применяются специальные графики аварийных отключений электроэнергии, энергетики «Укрэнерго» работают над восстановлением электроснабжения.

До этого мэр Кишинева сообщил, что большая часть молдавской столицы оказалась обесточена. Кроме того, без света остались несколько регионов республики. В национальном центре управления кризисами Молдавии заявили, что отключение электроснабжения произошло из-за неблагоприятных погодных условий, однако позже минэнерго уточнили, что проблемы возникли из-за сбоя в работе энергосетей Украины.

