«Спартак» может избавиться от защитника

Левый защитник столичного «Спартака» Олег Рябчук может покинуть команду текущей зимой. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Согласно опубликованной информации, молдавский защитник заинтересовал зарубежные клубы, однако их названия не приводятся. Его текущее рабочее соглашение рассчитано до лета 2026 года, поэтому «Спартак» с высокой долей вероятности не будет выступать против его ухода.

Рябчук пополнил состав красно-белых летом 2023 года, перейдя из греческого «Олимпиакоса» за €6 млн. В текущем сезоне защитник сыграл в 14 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее ветеран «Спартака» предположил, что новичок клуба может стать лидером команды.