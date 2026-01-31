В США начались масштабные протесты против действий иммиграционной службы

Сотни тысяч человек вышли на улицы городов США на акции протеста против действий иммиграционной службы. Об этом сообщает The Washington Post.
В Миннеаполисе, Нью-Йорке, Сан-Франциско участники протестов прошли маршем. В Лос-Анджелесе граждане забаррикадировали здание Иммиграционной и таможенной полиции ICE, что привело к стычкам с силовиками.
По данным WP, многие из этих людей пропустили работу и учебу, чтобы принять участие в протестах. Также большое количество предприятий не стали открываться в этот день. В штатах Колорадо и Аризоне отменили занятия в школах из-за отсутствия учителей.
Протесты вспыхнули с новой силой на прошлой неделе, когда сотрудники ICE застрелили гражданина США, медбрата Претти. Это произошло 25 января во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. По данным СМИ, во время инцидента мужчина пытался помочь протестующей, которую силовики толкнули на землю. При этом федеральные власти утверждают, что он был вооружен и планировал напасть на агентов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Ранее телезвезду арестовали после стычки с агентами ICE.