В США начались масштабные протесты против действий иммиграционной службы

WP: в США сотни тысяч человек вышли на акции протестов против действий ICE

Сотни тысяч человек вышли на улицы городов США на акции протеста против действий иммиграционной службы. Об этом сообщает The Washington Post.

В Миннеаполисе, Нью-Йорке, Сан-Франциско участники протестов прошли маршем. В Лос-Анджелесе граждане забаррикадировали здание Иммиграционной и таможенной полиции ICE, что привело к стычкам с силовиками.

По данным WP, многие из этих людей пропустили работу и учебу, чтобы принять участие в протестах. Также большое количество предприятий не стали открываться в этот день. В штатах Колорадо и Аризоне отменили занятия в школах из-за отсутствия учителей.

Протесты вспыхнули с новой силой на прошлой неделе, когда сотрудники ICE застрелили гражданина США, медбрата Претти. Это произошло 25 января во время протестов в Миннеаполисе, где продолжается операция по поиску нелегалов. По данным СМИ, во время инцидента мужчина пытался помочь протестующей, которую силовики толкнули на землю. При этом федеральные власти утверждают, что он был вооружен и планировал напасть на агентов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее телезвезду арестовали после стычки с агентами ICE.