Промес: «Спартак» сегодня потерял два очка

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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказал мнение, что красно-белые потеряли два очка во встрече второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом», сообщает ТАСС.

«Спартак» сегодня потерял два очка. У нас было огромное количество моментов, которые нам не удалось реализовать. Не сказал бы, что нам сегодня не хватило везения, ведь это было дерби, а «Локомотив» является серьезным соперником.

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Мы должны были забивать сегодня как минимум один мяч, но в конце концов это не поражение, поэтому мы не расстраиваемся», — сказал Промес.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился со счетом 0:0.

Ранее Денис Глушаков провел 150 матчей за «Спартак».