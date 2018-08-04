Гол Мамаева принес «Краснодару» победу над «Уралом» в матче РПЛ

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«Краснодар» вырвал победу в матче второго тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала», сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Виктор Классон и Павел Мамаев. У хозяев мяч забил Эрик Бикфалви. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде с «Уфой», а «Урал» примет московское «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар» (Краснодар) — 1:2

Голы: 1:0 — Бикфалви, 6; 1:1 — Классон, 48; 1:2 — Мамаев, 89.