Трамп жестко ответил на критику игрока НБА Леброна Джеймса

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Президент США Дональд Трамп ответил на критику форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации Леброна Джеймса, сообщает «Советский спорт».

«Только что у Леброна взял интервью самый тупой человек на телевидении, Дон Лемон. Он сделал так, что Джеймс выглядел умным, а это непросто. Мне нравится Майкл Джордан», — написал Трамп в твиттере.

Ранее Джеймс подверг критике президента США. Баскетболист заявил, что американский лидер использует национальный спорт в своих интересах.