Менеджер Нурмагомедова: если Хабиб получит хотя бы $10 млн, то я буду счастлив

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Менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Али Абдель Азиз поделился мнением о том, какой гонорар должен получить его клиент после боя с ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».

«Чтобы бой стал реальностью, нужно урегулировать вопрос по деньгам. Дело тут не в рейтинге бойцов, не в титуле, а именно в деньгах. Нурмагомедов хочет уничтожить Макгрегора, и я хочу это увидеть, а ирландец хочет заработать. Я не жадный — Макгрегор может заработать хоть $100 млн, но если Нурмагомедов получит хотя бы $10 млн — я буду счастлив.

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Я не просто менеджер, ведь Хабиб мне уже как младший брат, и я не хочу ничего больше, кроме того, что Нурмагомедов заслуживает», — цитирует Азиза BJ Penn.

Россиянин является действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Ранее Нурмагомедов заявил, что никто не сможет его победить.