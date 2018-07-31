Дзагоев пропустит три-четыре недели из-за травмы

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Стали известны сроки восстановления полузащитника сборной России и московского ЦСКА Алана Дзагоева, сообщает Sport24.

По информации пресс-службы армейцев, Дзагоев сможет выйти на поле через три-четыре недели. Футболист получил травму икроножной мышцы в матче за Суперкубок России с московским «Локомотивом».

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На чемпионате мира — 2018 он травмировался в начале первого матча и вернулся лишь в концовке четвертьфинальной игры с Хорватией, в которой успел отдать голевой пас.

Ранее сообщалось, что Дзагоев не примет участия в матче «Крылья Советов» — ЦСКА.