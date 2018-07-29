Игроки олимпийской сборной России получили чемпионские перстни
Хоккеисты сборной России, завоевавшие золото на Олимпиаде в Пхенчхане в составе национальной команды, были награждены за высокие успехи в 2018 году. Об этом сообщает «Советский спорт».
Игрокам и тренерам во время праздничного концерта «Россия в моем сердце» вручили чемпионские перстни. Фотографию с перстнем разместил в своем инстаграме форвард Кирилл Капризов.
Ранее Илья Ковальчук заявил, что хоккей является спортом номер один в России.