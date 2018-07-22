Гройсман предложит Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что предложит президенту Порошенко присвоить звание Героя Украины боксеру Александру Усику, передает «Советский спорт».
«Который раз он доказывает — сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины!» — написал Гройсман на своей странице в фейсбуке.
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Он назвал «исторической» победу Усика над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России довольна проведением финального боя между Усиком и Гассиевым.