Газзаев прокомментировал уход Березуцких из спорта

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Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал уход защитников Алексея и Василия Березуцких из спорта, передает ТАСС.

«Ничего вечного не бывает, дай бог, чтобы те, кто пришел на смену Сергею Игнашевичу и братьям Березуцким, такой же след оставили в истории футбольного клуба ЦСКА. Это люди, которые внесли значительный вклад в команду, в новейшей истории ЦСКА это огромное достижение.

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Сейчас у молодежи есть возможность опираться на этот хороший пример и понимать, каким преданным надо быть футболистом. Думаю, что это уже история, и надеюсь, что все у них сложится благополучно, они этого заслуживают», — сказал Газзаев.

Березуцкие провели 1033 игры в составе ЦСКА.

Ранее сообщалось, что братья Березуцкие завершили карьеру.