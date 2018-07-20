Опубликовано фото второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена

Полиция Казахстана опубликовала фотографию второго подозреваемого в убийстве бронзового призера Олимпийских игр 2014 года в Сочи фигуриста Дениса Тена.

«Министерством внутренних дел на розыск второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена ориентирован весь личный состав и другие силы территориальных департаментов внутренних дел», — заявили в МВД Казахстана агентству Tengrinews.

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Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.

Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена признал свою вину.