Названа дата похорон погибшего фигуриста Тена
Похороны погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена пройдут 21 июля, сообщает «Советский спорт».
«Министр Арыстанбек Мухамедиулы совместно с алма-атинским акиматом поедут к родителям Дениса для выражения соболезнований. Организацию похорон министерство и акимат возьмут на себя», — передает текст сообщения пресс-службы комитета спорта министерства культуры и спорта Республики Sputnik Казахстан.
Реклама
Тен скончался в возрасте 25 лет в результате ножевого ранения.
Ранее подозреваемые в убийстве фигуриста Тена попали на камеры видеонаблюдения.