Названа дата похорон погибшего фигуриста Тена

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Похороны погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена пройдут 21 июля, сообщает «Советский спорт».

«Министр Арыстанбек Мухамедиулы совместно с алма-атинским акиматом поедут к родителям Дениса для выражения соболезнований. Организацию похорон министерство и акимат возьмут на себя», — передает текст сообщения пресс-службы комитета спорта министерства культуры и спорта Республики Sputnik Казахстан.

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Тен скончался в возрасте 25 лет в результате ножевого ранения.

Ранее подозреваемые в убийстве фигуриста Тена попали на камеры видеонаблюдения.