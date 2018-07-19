ФИБА дисквалифицировала 10 филиппинских баскетболистов за драку в отборочном матче к ЧМ

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Международная федерация баскетбола (ФИБА) дисквалифицировала десять филиппинских и троих австралийских баскетболистов за драку во время отборочного матча национальных команда к чемпионату мира 2019 года, сообщает ТАСС.

Во время матча между сборными Филиппин и Австралии состоялась драка с участием спортсменов и тренеров обеих команд. С поля были удалены 13 игроков, игру продолжили только трое филиппинских и пять австралийских спортсменов.

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Спустя некоторое время снова вспыхнула драка, и судьи приняли решение прекратить матч.

Филиппинские баскетболисты пропустят от одного до шести матчей, австралийские — от одного до трех.

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